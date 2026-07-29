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Вести Севастополь

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В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

В 12:45 дали команду полностью восстановить подачу электроэнергии.В 12:45 диспетчер ЧРДУ дал команду полностью восстановить подачу электроэнергии для всех потребителей до следующего распоряжения, сообщили в Севастопольэнерго.

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