В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

В 12:45 дали команду полностью восстановить подачу электроэнергии.В 12:45 диспетчер ЧРДУ дал команду полностью восстановить подачу электроэнергии для всех потребителей до следующего распоряжения, сообщили в Севастопольэнерго.
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