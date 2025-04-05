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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Устюгов и Алена Перевозчикова стали победителями Югорского лыжного марафона

5 апреля в Ханты-Мансийске прошел Югорский лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 15 км и 5 км свободным стилем.

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