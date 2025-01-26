Россия готова к переговорам по Украине: Путин сделал важное заявление

БлокнотРУ Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о подходе к выстраиванию отношений с администрацией президента США Дональда Трампа в период его пребывания у власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии