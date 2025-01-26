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Россия готова к переговорам по Украине: Путин сделал важное заявление

Россия готова к переговорам по Украине: Путин сделал важное заявление

БлокнотРУ Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал о подходе к выстраиванию отношений с администрацией президента США Дональда Трампа в период его пребывания у власти.

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Комментарии
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Eduard
Можно,если договорится,сколько от Украины останится нам,сколько Западу!
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9 час.

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