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FiNE NEWS

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«Выгрызают кожу»: агрессивные мошки массово атакуют россиян по всей стране

С наступлением лета в России почти во всех регионах резко увеличилась активность мошек. Эти мелкие насекомые встречаются не только возле водоёмов, но и во дворах жилых домов, что значительно расширяет зону их воздействия.

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