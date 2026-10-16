Главное из мира большой политики за 15 октября. Немцы сливают Украину В гамбургском суде прошло первое из череды запланированных заседаний по делу о подрыве «Северных потоков».
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