На Максакову-Игенбергс завели дело за осуждение СВО и призывы помогать ВСУ

Следователи СК РФ возбудили в отношении оперной певицы, бывшей солистки Мариинского театра и депутата Госдумы Марии Максаковой-Игенбергс* уголовное дело о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии