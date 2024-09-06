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На Максакову-Игенбергс завели дело за осуждение СВО и призывы помогать ВСУ

На Максакову-Игенбергс завели дело за осуждение СВО и призывы помогать ВСУ

Следователи СК РФ возбудили в отношении оперной певицы, бывшей солистки Мариинского театра и депутата Госдумы Марии Максаковой-Игенбергс* уголовное дело о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

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