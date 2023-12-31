Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мурашко: 22 человека остаются в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода

Мурашко: 22 человека остаются в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода

Прибывший по поручению Владимира Путина в Белгород министр здравоохранения России Михаил Мурашко с бригадой медиков из Москвы сообщил, что после обстрела города в больницах остаются 109 человек, 22 из них находятся в тяжелом состоянии.

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