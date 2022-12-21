Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.
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