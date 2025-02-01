В НАТО придумали, что предложить Трампу вместо Гренландии

В НАТО планируют предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике, чтобы «разрядить дискуссию» относительно присоединения Гренландии к США, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО.
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