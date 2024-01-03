Ухудшение ситуации на рынке труда Германии продолжилось в декабре, пишут аналитики ING Economics.Уровень безработицы в Германии в декабре составил 5,9% по сравнению с пересмотренным уровнем ноября в 5,8%, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков.