Ухудшение ситуации на рынке труда Германии продолжилось в декабре, пишут аналитики ING Economics.Уровень безработицы в Германии в декабре составил 5,9% по сравнению с пересмотренным уровнем ноября в 5,8%, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков.
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