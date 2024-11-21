В Приморском крае сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях

В рамках социального проекта МВД России «Полиция на страже детства», профилактики экстремизма и терроризма, а также пропаганды толерантности в подростковой среде юрисконсульт правовой группы отдела МВД России по Хорольскому округу Татьяна Красуцкая провела ряд мероприятий на территории округа.