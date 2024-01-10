Количество вакансий для управленцев в Новосибирской области выросло на 60%

В 2023 году в регионе было открыто больше четырёх тысяч вакансий для среднего и высшего менеджмента.В Новосибирской области в 2023 году на 60% выросло количество открытых вакансий для руководителей среднего и высшего уровня.
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