В РКБ оказали бесплатную помощь участникам СВО

Перед празднованием 80-летия Победы участникам специальной военной операции, проходящим лечение в Казани, была предоставлена бесплатная юридическая помощь в Республиканском научно-практическом центре травматологии.
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