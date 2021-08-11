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Эксперты рассказали, во что в итоге превратится COVID-19

Эксперты рассказали, во что в итоге превратится COVID-19

В последнее время коронавирус проявляет тенденцию к усиленным мутациям. При этом люди, далекие от вирусологии, задаются вопросом, а во что в итоге может трансформироваться данный патоген? Вдруг он превратится в этакого монстра, против которого будут бессильны любые препараты? Или, наоборот, патоген станет кротким, как овечка? Эксперты же в данной области наверняка знают, что именно может […] The post Эксперты рассказали, во что в итоге превратится COVID-19 first appeared on Эхо.

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