Инфореактор

1 082 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Серливый ДЕЗЕРТИР  Пресняков корпает музыку к кино-фильму ! Власть вы что СМЕЁТЕСЬ над НАРОДОМ ? Или Алка руководит В...Сбежавший в США в...
  • Сергей Потемкин
    Вилами на воде...Аналитик Шурыгин:...
  • Андрей Корольков
    Как всегда прав. А из- за Столярова - ПОЗОР ШОЙГУ. хреново дочь воспитал пожарник.«Их героизм стал ...

Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла из-за слов о конфликте с Россией

Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла из-за слов о конфликте с Россией

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский ранее заявил о необходимости вступить в конфликт с Россией в случае поражения Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх