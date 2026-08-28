Тульский имплантолог рассказала о методах протезирования All-on-4 и All-on-6

Редакция «Тульских новостей» пообщалась с хирургом-имплантологом Еленой Пигоревой, которая рассказала о способе быстрого и надежного восстановления всего зубного ряда, о том, каким пациентам может быть показана данная имплантация, а также о преимуществах данной методики перед съемными ортопедическими конструкциями.