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Тульские новости

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Тульский имплантолог рассказала о методах протезирования All-on-4 и All-on-6

Тульский имплантолог рассказала о методах протезирования All-on-4 и All-on-6

Редакция «Тульских новостей» пообщалась с хирургом-имплантологом Еленой Пигоревой, которая рассказала о способе быстрого и надежного восстановления всего зубного ряда, о том, каким пациентам может быть показана данная имплантация, а также о преимуществах данной методики перед съемными ортопедическими конструкциями.

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