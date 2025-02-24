Банда сибиряков фиктивно продавала автомобили в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 февраля, ФедералПресс. Прокуратура столицы Сибири утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, которые подозреваются в фиктивных продажах машин.
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