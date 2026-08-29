Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

3 подписчика

Под Днепром есть другой город: тайны, драма и легенды Днепропетровского метро

Под Днепром есть другой город: тайны, драма и легенды Днепропетровского метро

У Днепра есть город, который почти никто не видит. Он начинается там, где заканчиваются улицы, магазины и автомобильный шум.

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