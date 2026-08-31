«Десятое дело»: Песков заявил, что РФ не важно признание Европой итогов выборов

России не важно признание Европой итогов выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. Об этом в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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