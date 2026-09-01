🏫 Чем современные школьники отличаются от сверстников 20-летней давности Главное отличие — больше возможностей и новые форматы участия в школьной жизни, рассказала директор МБОУ «Заречненская школа» Симферопольского района Республики Крым Юлия Тряпицына.
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