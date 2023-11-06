Буре рассказал об особенном условии, которое он ставил перед подписанием контракта с «Ванкувером»

Павел Буре рассказал, что подписывал второй контракт с «Ванкувером» на особых условиях. Бывший форвард ряда клубов НХЛ и сборной России, звезда НХЛ 90-х годов Павел Буре вспомнил, на каких условиях подписывал второй контракт с «Ванкувер Кэнакс».