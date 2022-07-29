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Агент НБА: «Лейкерс» надо сделать с Уэстбруком то же самое, что сделали с Джоном Уоллом»

Анонимный агент НБА дал совет «Лейкерс», как следует поступить с разыгрывающим Расселлом Уэстбруком. «Лейкерс» выглядят лучше без Расса, но он не согласится выходить со скамейки.

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