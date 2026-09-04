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Китайский препарат Akeso показал преимущество в выживаемости пациентов

Китайский препарат Akeso показал преимущество в выживаемости пациентов

Китайская биотехнологическая компания Akeso объявила, что ее препарат для лечения рака ivonescimab (ивонесцимаб) показал улучшение общей выживаемости по сравнению с пембролизумабом в промежуточном анализе клинического испытания третьей фазы при раке легких.

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