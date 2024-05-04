Бетербиев прокомментировал перенос боя с Биволом

Травмированный Бетербиев заявил, что на переносе боя с Биволом настояли врачи Получивший травму российский боксер Артур Бетербиев в своем Telegram-канале прокомментировал перенос боя с соотечественником Дмитрием Биволом.
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