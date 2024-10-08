Ближний Восток: тень Голды Меир над Израилем

7 октября Исполнился год со дня нападения боевиков группировки ХАМАС на южные районы Израиля, которое при странных обстоятельствах «прохлопали» славящиеся своей эффективностью силовые структуры этой страны.
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