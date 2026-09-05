Приговоривший Юн Сок Ёля к пожизненному судья сам попал под следствие

В Южной Корее разгорается новый громкий скандал, ударивший по судебной системе страны. Антикоррупционное ведомство по расследованию преступлений высокопоставленных чиновников (CIO) возбудило дело против судьи Чи Гви Ёна — того самого, кто председательствовал на процессе над экс-президентом Юн Сок Ёлем и в феврале 2026 года приговорил его к пожизненному заключению за мятеж.
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