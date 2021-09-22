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Относительный «успех» КПРФ на Ставрополье не связали с симпатией к партии

Относительный «успех» КПРФ на Ставрополье не связали с симпатией к партии

Ранее стало известно, что КПРФ заняла второе место на прошедших выборах. С точки зрения Белашова, это можно объяснить как «протестным голосованием» населения, так и деятельностью провластных политтехнологов, активно работавших именно против КПРФ.

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