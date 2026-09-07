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Орловские новости

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53 орловских девятиклассника сдали русский в дополнительный период

53 орловских девятиклассника сдали русский в дополнительный период

53 ученика из Орловской области пересдавали экзамен по русскому языку, так как ранее не смогли присутствовать на аттестации по состоянию здоровья или получили неудовлетворительные оценки более чем по двум предметам.

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