Врач Тяжельников рекомендовал после вспышек на Солнце есть легкую пищу

От рациона в период магнитных бурь во многом зависит самочувствие человека. После сильных вспышек на Солнце лучше отказаться от «тяжелых» продуктов и перейти на блюда из нежирного мяса и рыбы с овощами и зеленью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии