Инсталляции форума-фестиваля «Москва 2030» расскажут о флоре и фауне столицы

На площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в спортивном комплексе «Лужники» можно увидеть работу автоматической станции контроля качества атмосферы, инсталляции, посвященные особо охраняемым природным территориям, флоре и фауне столицы.
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