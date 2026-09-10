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Аргументы и Факты

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Психиатр Исаев предупредил о рисках частого общения с ИИ

Психиатр Исаев предупредил о рисках частого общения с ИИ

Общение с искусственным интеллектом может стать неблагоприятным фактором для людей, склонных к тревоге, депрессивным состояниям или социальной изоляции, рассказал RT врач-психиатр, нарколог и руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

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