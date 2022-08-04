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Союзные войска уничтожили под Харьковом группу испаноговорящих наемников

Союзные войска уничтожили под Харьковом группу испаноговорящих наемников

Союзные войска ликвидировали под городом Харьковом группу испаноговорящих наемников. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

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