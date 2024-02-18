Какой факт своей биографии скрывал Савелий Крамаров

Выдающийся советский актёр Савелий Крамаров за свою жизнь сыграл в 70 фильмах. Зрители помнят его по ролям в «Джентльмены удачи», «Неуловимые мстители», «Друг мой, Колька», «Двенадцать стульев», «Большая перемена», а также американским кинолентам «Вооружён и опасен», «Возвращение Моргана Стюарта», «Красная жара».
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