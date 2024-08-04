В Советском и Кировском округах Омска завтра проверят теплотрассы на прочность: в некоторых дома отключат горячую воду.
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В Советском и Кировском округах Омска завтра проверят теплотрассы на прочность: в некоторых дома отключат горячую воду.