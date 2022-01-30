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Гимараэс прошел медосмотр для «Ньюкасла». Клуб заплатит 40+8 млн евро за хавбека «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Бруно Гимараэс близок к переходу в «Ньюкасл». 24-летний игрок сборной Бразилии прошел у себя на родине медосмотр перед трансфером в английский клуб.

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