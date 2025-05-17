«Президент сбит с толку»: американские эксперты оценили заявление Трампа об истребителе F-55

F-22В ходе недавнего брифинга в Катаре президент США Дональд Трамп заявил о работах по «простой модернизации» истребителя F-35, его глубоком усовершенствовании – «существенной модернизации» – с превращением в двухдвигательный самолёт, который он хочет назвать «F-55», и создании современной версии F-22, получившей обозначение F-22 Super.