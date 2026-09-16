Лучший экран Samsung получили iPhone Duo и iQOO 16, а также получат Galaxy S27 Pro/Ultra, но только в iQOO 16 дисплей полностью «раскрывается»

iQOO 16 в наибольшей степени сохраняет первоначальные преимущества M16 OLED Компания Samsung Display предоставила самую передовую OLED-панель M16 трём флагманским смартфонам — iPhone Duo, Galaxy S27 Pro/Ultra и iQOO 16.
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