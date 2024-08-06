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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус Жуниор: «Хочу выиграть больше трофеев, чем в прошлом сезоне, забить больше голов и сделать больше передач. Хочу развиваться дальше – мне всего 24 года»

«Хочу выиграть больше трофеев, чем в прошлом сезоне, забить больше голов, сделать больше голевых передач и продолжать развиваться, ведь мне всего 24 года.

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