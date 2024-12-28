Климатический кризис: 2024 год принес человечеству шесть недель смертельно опасной жары Татьяна СергееваВ ноябре The Guardian сообщила о том, что климатический кризис привел к появлению десятков ранее невозможных периодов сильной жары, а также усугубил сотни других экстремальных погодных явлений.