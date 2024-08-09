В Самаре сборы детей в школу выросли на 6%

Как показали данные, собранные сервисом SuperJob, расходы на сборы школьников в этом году возросли на 6% по сравнению с прошлым годом.
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