В Архангельской области скоро достроят два пассажирских судна

Они будут задействованы на пассажирских перевозках.Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области, ранее сообщал Президенту о строительстве двух пассажирских судов ледового класса — «Онега» и «Сольвычегодск».
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