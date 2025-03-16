Армия РФ громит пытающихся сбежать боевиков ВСУ в Курской области

РИА Новости/Сергей Бобылев Российская армия завершает освобождение Курской области. И в основе этого военного успеха – уникальная операция, которая стала возможна только благодаря беспримерной дерзости и отваге наших воинов.
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