«Я знала, что она жива» Девочка год без мамы пряталась от обстрелов в подвалах Артемовска. Кто помог ей вернуть радость детства?

Боевые действия делят жизнь простых людей на «до» и «после». Для Меланьи Бородай этим «после» стал подвал в Артемовске (Бахмуте) — городе, где развернулось одно из самых кровопролитных и продолжительных сражений за весь период боевых действий на Украине.
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