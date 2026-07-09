Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 067 подписчиков

«Я знала, что она жива» Девочка год без мамы пряталась от обстрелов в подвалах Артемовска. Кто помог ей вернуть радость детства?

«Я знала, что она жива» Девочка год без мамы пряталась от обстрелов в подвалах Артемовска. Кто помог ей вернуть радость детства?

Боевые действия делят жизнь простых людей на «до» и «после». Для Меланьи Бородай этим «после» стал подвал в Артемовске (Бахмуте) — городе, где развернулось одно из самых кровопролитных и продолжительных сражений за весь период боевых действий на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии