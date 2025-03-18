Инвесторы вновь обращаются к российским облигациям и рублю

Хедж-фонды и брокеры продолжают следить за корпоративными облигациями и курсом рубля.Инвесторы обратились к устойчивым к санкциям ставкам на российские облигации и валюту, надеясь, что сближение Дональда Трампа с Владимиром Путиным привлечет капитал в российскую экономику.
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