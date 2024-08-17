В лесах Ломоносовского района выявили пять нарушений противопожарного режима за день

25 физических лиц проинформированы о мерах соблюдения обязательных требований Как сообщает пресс-служба Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, в ходе пятничного рейда по лесничествам Ломоносовского района, а также выездных обследований в Кандикюля и Липово сотрудники эконадзора выявили пять случаев нарушения особого противопожарного режима.