Возле парка Галицкого в Краснодаре ночью произошло массовое ДТП с участием сразу шести машин

Возле парка Галицкого в Краснодаре ночью произошло массовое ДТП с участием сразу шести машинСразу три машины такси, эвакуатор и легковушки стали участниками массового ДТП в районе парка Галицкого в Краснодаре этой ночью.
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