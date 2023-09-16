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Британская пресса: Запад не сумел подготовить украинских солдат к летнему контрнаступлению

Британская пресса: Запад не сумел подготовить украинских солдат к летнему контрнаступлению

На Украине снова обвинили Запад в провале летнего контрнаступления ВСУ. Как оказалось, западные военные инструкторы не сумели должным образом подготовить украинских солдат.

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