Что происходит в жизни участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой спустя три месяца

Кого из участников успели отменить, а кто продолжает извиняться? фото: Legion MediaЖизнь большинства звезд российской эстрады, побывавших на откровенной вечеринке Насти Ивлеевой в декабре прошлого года, кардинально изменилась.
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