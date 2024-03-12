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Что происходит в жизни участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой спустя три месяца

Что происходит в жизни участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой спустя три месяца

Кого из участников успели отменить, а кто продолжает извиняться? фото: Legion MediaЖизнь большинства звезд российской эстрады, побывавших на откровенной вечеринке Насти Ивлеевой в декабре прошлого года, кардинально изменилась.

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