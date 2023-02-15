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Мандолезе из «Оттавы» – 6-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 46+ сэйвами в дебютном матче. Победили только он и Реггет

Вратарь «Оттавы» Кевин Мандолезе отразил 46 из 48 бросков «Айлендерс», дебютировав в НХЛ. Канадский клуб обыграл «островитян» (3:2 Б) в игре регулярного чемпионата.

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