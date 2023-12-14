Задержанный в Норвегии за шпионаж бразилец оказался россиянином Микушиным

"Ученый из Бразилии" во время суда в Норвегии признался, что он на самом деле гражданин России. Задержанный в ноябре прошлого года по подозрению в работе на спецслужбы РФ Михаил Микушин подтвердил, что использовал подложные документы, чтобы устроиться в университет Тромсё.
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